Никола Тсолов сядет за руль болида Формулы 1 в Имоле

Getty Images / Red Bull Content PoolБолгарский пилот команды Campos Racing Никола Тсолов, выступающий в молодёжной моносерии Формула 2, уже в 2026 году протестирует болид чемпионата мира на итальянской трассе Имола.
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