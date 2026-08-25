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Никола Тсолов сядет за руль болида Формулы 1 в Имоле

Getty Images / Red Bull Content PoolБолгарский пилот команды Campos Racing Никола Тсолов, выступающий в молодёжной моносерии Формула 2, уже в 2026 году протестирует болид чемпионата мира на итальянской трассе Имола.

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