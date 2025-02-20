В пригороде Тель-Авива взорвались три бомбы, ещё две обезврежены

Тель-Авив, Израиль, 21 февраля, 2025, 01:59 — ИА Регнум. Три бомбы взорваны в пустых автобусах в пригороде Тель-Авива Бат-Яме, ещё два взрывных устройства удалось найти и обезвредить полиции в автобусах в Бат-Яме и Холоне.