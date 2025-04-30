На Городецком полигоне продолжают посыпать землей тлеющие после пожара участки

150 кв. метров составляет суммарная площадь тления на мусорном полигоне в Городецком округе. Таковы последствия пожара, который ликвидируют уже не первый день, сообщает министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области.
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