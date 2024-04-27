Лазарева суббота: в чем особенность этого уникального православного праздника

Лазарева суббота: в чем особенность этого уникального православного праздникаЛазарева суббота - это день перед вербным воскресением, в который принято вспоминать уникальное предание о воскрешении Лазаря и рвать вербу.
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