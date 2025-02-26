Продажи электромобилей Tesla в Европе рухнули почти вдвое в январе, хотя рынок вырос на 37 % — в этом замешаны политические амбиции МаскаАкционеры Tesla и раньше выступали с претензиями к общественной деятельности главы компании Илона Маска (Elon Musk), которая порой вредила бизнесу, а после сближения генерального директора с Дональдом Трампом (Donald Trump) колебания курса акций Tesla стали ещё более заметными.