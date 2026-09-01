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Нижегородская правда

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Россияне рассказали о жизненных уроках в рамках проекта «Народный учебник»

Россияне рассказали о жизненных уроках в рамках проекта «Народный учебник»

Соцсеть «Одноклассники» запустила проект «Народный учебник» (6+) ко Дню знаний. Около 6 тысяч пользователей поделились самыми важными жизненными уроками в комментариях.

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