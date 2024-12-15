В музее «Малые Корелы» открылся дом Деда Мороза

По традиции, новогодний волшебник будет рад встрече с большими и маленькими посетителями в доме ПоповаТам гости музея смогут поделиться своими заветными мечтами с Дедом Морозом и Снегурочкой, прочитать стихотворение или спеть песню и получить сладкие угощения.