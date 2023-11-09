Врач перечислила продукты, о которых стоит забыть во время похудения

Наталия Тананакина в беседе с "РИАМО" порекомендовала при снижении веса ограничить себя в хлебе и крупеВрач-эндокринолог Наталия Тананакина предупреждает, что худеющим людям стоит ограничить употребление картофеля, хлебных изделий и блюд из крупы.
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