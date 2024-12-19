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Главная фраза - "Чей Крым?"

Главная фраза - "Чей Крым?"

Большая часть мошенников, которые разводят людей на деньги, находится на территории Украины, а если быть точнее в Киеве и Днепропетровске.

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Комментарии
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6 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Я так и делаю вообше не отвечаю на незнакомые номера. Если вруг кто то из родственников или друзей сменил номер уведомят смс кой.
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4 час.
Вячеслав Гришин
Девица с погребальным голосом позвонила.. Послушал, пообщался и послал.
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1 час.

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