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Внутреннее усиление

Внутреннее усиление

Клубы РПЛ провели очень увлекательный 2024 год. Весной они нам подарили интригу в борьбе за чемпионство, когда перед последним туром прошлого сезона сразу три команды — московское «Динамо», петербургский «Зенит» и «Краснодар» — имели шансы на золото.

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