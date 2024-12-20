Внутреннее усиление

Клубы РПЛ провели очень увлекательный 2024 год. Весной они нам подарили интригу в борьбе за чемпионство, когда перед последним туром прошлого сезона сразу три команды — московское «Динамо», петербургский «Зенит» и «Краснодар» — имели шансы на золото.