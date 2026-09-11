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Моуринью — о критике Винисиуса и Мбаппе: «Камни бросают только в те деревья, на которых есть плоды»

Моуринью — о критике Винисиуса и Мбаппе: «Камни бросают только в те деревья, на которых есть плоды»

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью высказался о критике в адрес нападающих Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе, а также призвал смотреть на игру мадридской команды целиком, а не выискивать только недостатки.

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