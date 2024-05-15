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Главный кадровик МО РФ Кузнецов обжаловал свой арест по делу о взятке

Главный кадровик МО РФ Кузнецов обжаловал свой арест по делу о взятке

Руководитель Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации Юрий Кузнецов подал апелляционную жалобу касательно решения о собственном содержании под стражей по делу о получении взятки в особо крупном размере.

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