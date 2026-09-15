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Zero Hedge

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Warsh’s Credibility Test: How The Fed Chair Painted Himself Into A Corner

Warsh’s Credibility Test: How The Fed Chair Painted Himself Into A Corner

Warsh’s Credibility Test: How The Fed Chair Painted Himself Into A Corner Only about two weeks ago, downside risk to the labor market had been flagged by a negative nonfarm payroll growth number for July, progress was being made on the inflation front, and Warsh had been exceptionally quiet for a Fed Chair.

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