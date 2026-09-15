Warsh’s Credibility Test: How The Fed Chair Painted Himself Into A Corner Only about two weeks ago, downside risk to the labor market had been flagged by a negative nonfarm payroll growth number for July, progress was being made on the inflation front, and Warsh had been exceptionally quiet for a Fed Chair.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым