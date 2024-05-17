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Четвертый сезон фестиваля ´Вытокi. Крок да Алімпу´ пройдет в новом формате. Эстафету праздника примут Пружаны.

Четвертый сезон фестиваля ´Вытокi. Крок да Алімпу´ пройдет в новом формате. Эстафету праздника примут Пружаны.

В 2024 году спортивно-культурный фестиваль меняет свою концепцию: форум проведут только в одном городе Беларуси.

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