В Магадане полицейские раскрыли кражу со склада 800 килограммов лососевой икры

«Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Магаданской области задержали двоих работников склада, который расположен на территории областного центра.
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