Природа любви: Философия и пивко

В российском прокате канадская комедия «Природа любви» (Simple comme Sylvain) — история женщины с философским образованием, бросившей тусовку снобов ради обаятельного и диковатого деревенского парня, который вину предпочитает пиво, а стенаниям по Спинозе — уфологию.
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