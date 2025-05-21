Вывоз хлама, мусора, веток в Донецке - Договорная

Вывезем из квартир, частных домов, офисов, магазинов, предприятий, гаражей, дачных участков: - ненужную мебель и бытовую технику; - строительный мусор (битый кирпич и шлакоблок, старую кафельную плитку, куски бетона, штукатурку, обрывки обоев, старый линолеум, паркет, обрезки и остатки стройматериалов); - старые ванны, радиаторы, оконные рамы, двери и т.