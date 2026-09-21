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Царьград

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Суд обязал власти Котласа оплатить капремонт квартиры жительницы

Суд обязал власти Котласа оплатить капремонт квартиры жительницы

Котласский городской суд обязал администрацию округа выплатить 73 734 рубля местной жительнице, которая за свой счет отремонтировала муниципальную квартиру в поселке Приводино, где проживала по договору социального найма.

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