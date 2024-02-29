Эксперт Меркурис: Макрон запаниковал из-за получения секретной информации о крахе ВСУ

Британский военный эксперт и аналитик Александр Меркурис выступил на YouTube-канале Duran и сообщил о том, что президент Франции Эммануэль Макрон получил секретные данные о тяжелом положении ВСУ на фронтах СВО и впал в ступор.
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