Российские войска освободили поселок Надия в ЛНР

На этом направлении за минувшие сутки потери противника составили до 590 военнослужащих.фото: t.me/RosgvardOfficialАрмия России освободила населенный пункт Надия в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщает 4 января Минобороны.
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