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Царьград

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Бойцы ВСУ назвали две ошибки командования при вторжении в Курскую область

Бойцы ВСУ назвали две ошибки командования при вторжении в Курскую область

Украинское издание опубликовало мнение украинских военнослужащих о решениях командиров в курском приграничье.

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Комментарии
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holms sherlok
Большая ошибка в том, что они появились на свет....
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