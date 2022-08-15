Том Холланд решил отказаться от социальных сетей ради психического здоровья: "Я зацикливаюсь, когда читаю что-то о себе"

Актер Том Холланд, известный по роли Человека-паука, рассказал, что принял решение отказаться от социальных сетей ради психического здоровья.
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