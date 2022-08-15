SPLETNIK

491 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Гуров
    Родину продала и глазом не моргнула, а собаку - не успеет и гавкнуть. Продажная шкура.Марина Овсянников...
  • Виктория Иванова
    Ну, вообще то, выглядит хорошо и ноги красивые. Что уж и расслабиться нельзя, что такое 49 лет? Девчонка. 😜Королеву Испании ...
  • Павел К
    Надо же, во сколько гейропейских игр мы вляпались!  По моему, мы ни одной удавки, которую изобрели гейропейцы, не про...Сати Спивакова от...

Том Холланд решил отказаться от социальных сетей ради психического здоровья: "Я зацикливаюсь, когда читаю что-то о себе"

Том Холланд решил отказаться от социальных сетей ради психического здоровья: "Я зацикливаюсь, когда читаю что-то о себе"

Актер Том Холланд, известный по роли Человека-паука, рассказал, что принял решение отказаться от социальных сетей ради психического здоровья.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх