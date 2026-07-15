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Черкас о лимите в КХЛ и РПЛ: «Там играют по 7 легионеров, а в хоккее большинство игроков – россияне. Поэтому набрать сборную намного легче»

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас сравнил лимит на легионеров в Fonbet Чемпионате КХЛ и Мир РПЛ.

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