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Скандал с запахом «Герани»: Маск продал Пентагону дырявый «Звездный щит»

Скандал с запахом «Герани»: Маск продал Пентагону дырявый «Звездный щит»

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Комментарии
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тимур чагалидзе
Согласен
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1 м.
Игорь Кузнецов
Каким образом можно оснастить &quot;межспутниковыми лазерными каналами, обеспечивающими конфиденциальный обмен информацией&quot;? Даже если возможно, но зачем, если должен быть канал радиосвязи терминала с каким-то спутником? Именно ставят помехи по этому каналу связи. Технология известна.
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1 м.
ВВ
Владимир Витковский
... помойка, подлежащая утилизации...
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1 м.