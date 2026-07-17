Скандал с запахом «Герани»: Маск продал Пентагону дырявый «Звездный щит»

Игорь Кузнецов

Каким образом можно оснастить "межспутниковыми лазерными каналами, обеспечивающими конфиденциальный обмен информацией"? Даже если возможно, но зачем, если должен быть канал радиосвязи терминала с каким-то спутником? Именно ставят помехи по этому каналу связи. Технология известна.