Скандал с запахом «Герани»: Маск продал Пентагону дырявый «Звездный щит» Сверхсекретные американские беспилотники Иран спокойно приземляет «неназванными» РЭБ Виталий Орлов Фото: wikimedia C берегов продолжающего пылать Персидского залива пришла очередная новость, вполне себе претендующая на сенсационность.
Скандал с запахом «Герани»: Маск продал Пентагону дырявый «Звездный щит»
Комментарии
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тимур чагалидзе
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1 м.
Игорь Кузнецов
Каким образом можно оснастить "межспутниковыми лазерными каналами, обеспечивающими конфиденциальный обмен информацией"? Даже если возможно, но зачем, если должен быть канал радиосвязи терминала с каким-то спутником? Именно ставят помехи по этому каналу связи. Технология известна.
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1 м.
ВВ
Владимир Витковский
... помойка, подлежащая утилизации...
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1 м.
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