Фетисов сравнил россиян на Олимпиаде в Париже с разведчиками в тылу врага

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, говоря о российских спортсменах, которые приняли решение поехать на летние Олимпийские игры - 2024, сравнил их с разведчиками.
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