Кургинян: военные из Северной Кореи не изменят ход событий на Украине

Привлечение военных из Северной Кореи не сможет кардинально изменить ход военных действий на Украине, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 26 октября в передаче «Право Знать» на канале ТВЦ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии