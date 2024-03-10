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Болтон посоветовал Трампу устроить хаос в ООН

Болтон посоветовал Трампу устроить хаос в ООН

Предвыборные баталии в США за пост главы государства становятся все ожесточеннее. Экс президент США Дональд Трамп уже сто раз пожалел, что когда-то сделал Джона Болтона своим советником по национальной безопасности (апрель 2018 года – сентябрь 2019 года).

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Бендер Задунайский
Джон БолтУн !
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