Ольга Серябкина в нижнем белье снялась в откровенной позе

Российская певица и экс-солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина показала откровенное фото. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).