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Пункт-А

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Сотрудники астраханского гастронома «Михайловский» написали обращение к Александру Бастрыкину

Сотрудники астраханского гастронома «Михайловский» написали обращение к Александру Бастрыкину

Сотрудники астраханского гастронома «Михайловский» записали коллективное видеообращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и главе регионального управления ведомства Ибрагиму Могушкову – сообщает сетевое издание «Арбуз».

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