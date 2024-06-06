Пенсионеры Нижегородской области приняли участие в региональном Чемпионате по компьютерному многоборью

В Нижнем Новгороде завершился региональный Чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Этот турнир проводится уже 14-й год по инициативе Союза пенсионеров России в рамках проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия».
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