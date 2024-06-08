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Петербургский дневник

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Международная организация евразийского сотрудничества на ПМЭФ подписала соглашение с Уполномоченным по защите прав предпринимателей Москвы

Международная организация евразийского сотрудничества на ПМЭФ подписала соглашение с Уполномоченным по защите прав предпринимателей Москвы

Его основная цель – развитие предпринимательской деятельности в столице России В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на стенде города Москвы 8 июня Международная организация евразийского сотрудничества (МОЕС) подписала соглашение с Уполномоченным по защите прав предпринимателей Москвы Татьяной Минеевой.

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