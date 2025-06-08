Бастрыкин: преступники намерено подорвали мост под Брянском, когда ехал поезд

Террористы намеренно подорвали мост в Брянской области, когда ехал пассажирский поезд. Об этом заявил глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в комментарии журналисту Павлу Зарубину, отрывок беседы корреспондент опубликовал в Telegram-канале.