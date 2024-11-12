Оппозиция в Абхазии заблокировала республиканскую трассу, а два моста были перекрыты тракторами. Об этом сообщили представители силовых ведомств республики на экстренном заседании совета безопасности, которое прошло под руководством президента Аслана Бжании.
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