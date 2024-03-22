Теракт в «Крокусе» назвали преступлением против человечности

Москалькова назвала теракт в «Крокусе» преступлением против человечности Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске преступлением против человечности.
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