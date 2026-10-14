Джерен Ялазоглу снова будет сниматься в «Клюквенном щербете». О возвращении Нурсемы сообщила Бирсен Алтунташ: обновлённая команда сценаристов во главе с Озаном Эмре Юрдакулом возвращает в сериал дочь Апо, которую там давно считали потерянной.