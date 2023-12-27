В Симферополе открыли Зал славы крымской журналистики

Зал славы крымской журналистики оставит в исторической памяти имена, портреты и материалы о профессиональной деятельности как известных, так и малоизвестных журналистов, работавших в Крыму и писавших о Крыме.
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