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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алаев о Дзюбе: «Лицо, амбассадор и символ РПЛ. Не хотелось бы, чтобы он заканчивал карьеру»

Президент Альфа-Банк РПЛ Александр Алаев надеется, что Артем Дзюба продолжит карьеру в одном из клубов лиги.

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