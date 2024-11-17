Китайская ракета «Большого скачка в космос» оказалась копией американской Starship

К открытию международной авиационной и аэрокосмической выставки в Чжухае местная компания «Да Ханъюэ Цянь» (название переводится как «Большой скачок в космос») опубликовала изображение своей перспективной многоразовой ракеты-носителя на метане.
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