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Лавров объяснил, что спецоперация на Украине не будет подгоняться под определённую дату

Лавров объяснил, что спецоперация на Украине не будет подгоняться под определённую дату

1 мая Сергей Лавров, который является главой Министерства иностранных дел Российской Федерации, заявил, что у армии России нет намерения искусственно завершить спецоперацию на территории Украины под День Победы или какую-то другую дату.

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