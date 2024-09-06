В Пермском крае назвали территории с самыми активными избирателями

Самая высокая явка на выборах в Пермском крае зафиксирована в Юсьве, Октябрьском и Ильинском. По данным на 15:00 здесь проголосовали порядка 10% избирателей, сообщает пресс-служба крайизбиркома в своем telegram-канале.
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