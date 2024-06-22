Пакистан бросил вызов США через коридор «Север – Юг»

Сегодня 740 прочитали Посол Пакистана в России Мухаммад Халид Джамали на прошедшем в Ханты-Мансийске международном IT-форуме заявил,что Исламабад готов присоединиться к международному транспортному коридору (МТК) «Север-Юг», и что он «начал соответствующую процедуру».