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Руни: футбол — это бизнес, ориентированный на результаты

Руни: футбол — это бизнес, ориентированный на результаты

Легенда английского футбола Уэйн Руни высказался о своём уходе из «Бирмингема». «Футбол — это бизнес, ориентированный на результаты, и я признаю, что они были не на том уровне, на котором я хотел их видеть», — Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.

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