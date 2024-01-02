Руни: футбол — это бизнес, ориентированный на результаты

Легенда английского футбола Уэйн Руни высказался о своём уходе из «Бирмингема». «Футбол — это бизнес, ориентированный на результаты, и я признаю, что они были не на том уровне, на котором я хотел их видеть», — Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.