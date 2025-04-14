За полтора месяца до начала СВО: Мигранты показали своё лицо ещё тогда

ВТ Владимир Тимошков Одна говорил я и бесполезные пожелания. Военное положение, трудовые лагеря, этапы по кишлакам, стенка.

ВУ Варлам Устрялов Мутанты явно гордятся тем, что они - быдло. мутанты только похожи на человекообразных. на самим деле, они -дичайшее зверьё. им место только в диких лесах или в голых степях.