Царьград Фото: коллаж Царьграда Константин Малофеев напомнил, что случилось за полтора месяца до начала СВО: мигранты показали своё лицо ещё тогда.
За полтора месяца до начала СВО: Мигранты показали своё лицо ещё тогда
Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
Одна говорил я и бесполезные пожелания. Военное положение, трудовые лагеря, этапы по кишлакам, стенка.
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15 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Мутанты явно гордятся тем, что они - быдло. мутанты только похожи на человекообразных. на самим деле, они -дичайшее зверьё. им место только в диких лесах или в голых степях.
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12 час.
Юрий Кувалдин
И что-86% это всё одобряют?! Вот результат правящей партии "Едрисов" и ВВП. А перед выборами опять начнётся пропаганда Великой России, а какая она "великая", видим сейчас на примере мигрантизации нашей страны.
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6 час.
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