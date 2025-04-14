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За полтора месяца до начала СВО: Мигранты показали своё лицо ещё тогда

За полтора месяца до начала СВО: Мигранты показали своё лицо ещё тогда

Царьград Фото: коллаж Царьграда Константин Малофеев напомнил, что случилось за полтора месяца до начала СВО: мигранты показали своё лицо ещё тогда.

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Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
Одна говорил я и бесполезные пожелания. Военное положение, трудовые лагеря, этапы по кишлакам, стенка.
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15 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Мутанты явно гордятся тем, что они - быдло. мутанты только похожи на человекообразных. на самим деле, они -дичайшее зверьё. им место только в диких лесах или в голых степях.
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12 час.
Юрий Кувалдин
И что-86% это всё одобряют?! Вот результат правящей партии &quot;Едрисов&quot; и ВВП. А перед выборами опять начнётся пропаганда  Великой России, а какая она &quot;великая&quot;, видим сейчас на примере мигрантизации нашей страны.
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6 час.
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