В доме киевского мэра никогда не гаснет свет, но дело не в генераторе Пока жители украинской столицы запасаются сильно подорожавшими генераторами с учетом нарастающих блэкаутов после ударов ВС РФ, дом в Киеве по адресу Богдана Хмельницкого, 30/10 проблем со светом не испытывает.