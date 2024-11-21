Задержанный челябинский VIP-таможенник намерен сотрудничать со следствием

Задержанный за пропуск фуры с карантинным товаром ведущий инспектор отдела контроля за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля после выпуска товаров Троицкого таможенного поста (Челябинская область) Константин Беспалов пошел на сделку со следствием.