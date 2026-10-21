Поверка счетчиков воды и тепла — процедура обязательная, и обойти её не получится. Компания ООО «СИТИ» совместно с ООО «Акватехник» предлагает услуги по поверке счетчиков воды и тепла в Сочи и Краснодаре.
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