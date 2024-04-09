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RT Russia

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В Орске во время паводка пропала преподаватель колледжа искусств

В Орске во время паводка пропала преподаватель колледжа искусств

В Орске разыскивают пропавшую во время паводка преподавателя колледжа искусств Наталью Чумак. Как рассказали RT коллеги 76-летней женщины, в последний раз она была на связи в субботу, с тех пор телефон выключен.

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