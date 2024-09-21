Евросоюз, направляя финансовую помощь для энергетической сферы Украины, не решает проблемы страны, а лишь пытается «залатать разваливающуюся избу», сообщил сопредседатель совета по интеграции новых российских субъектов при Общественной палате РФ Александр Малькевич в беседе с Херсонским агентством новостей.
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