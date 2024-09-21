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  • Eduard
    А какой статус Макар вам дать:"Патриот",гражданин".Поиоему вы не в России,где настоязие патриоты живут!Макаревич заявил,...
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    Что Макаревич в Израиле или оттуда тоже удрал? Этот жид нигде не пропадет!Макаревич заявил,...

Малькевич: ЕС не решает проблемы Украины, а «латает разваливающуюся избу»

Малькевич: ЕС не решает проблемы Украины, а «латает разваливающуюся избу»

Евросоюз, направляя финансовую помощь для энергетической сферы Украины, не решает проблемы страны, а лишь пытается «залатать разваливающуюся избу», сообщил сопредседатель совета по интеграции новых российских субъектов при Общественной палате РФ Александр Малькевич в беседе с Херсонским агентством новостей.

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