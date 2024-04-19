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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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В преддверии больших перестановок: СМИ называют кандидатов на замену министра обороны

В преддверии больших перестановок: СМИ называют кандидатов на замену министра обороны

Новый президентский срок Путина по законам политического жанра должен привести к обновлению состава правительства.

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Комментарии
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Betahon
Согласен, что &quot;на переправе коней не меняют&quot; и тем более в неподходящий момент...Смену правительства не надо мешать с летней наступательной кампанией СВО. Она продумана и утверждена Главковерхом в том состоянии, в котором она есть и с исполнителями! Перечисленные кандидаты, несомненно, отвечают необходимым требованиям: опыт военных действий, руководство субъектом Федерации, личная инициатива. Эти кандидаты вполне могут дождаться кастинга дот осени-зимы 2024 года, когда окончание СВО будет подходить к завершению...
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10 час.
Ксения Фотина
О как бы предполагаемой замене в составе Правительства уже писала. Остается один и тот же вопрос: - с какой стати привязались ( в данном случае Царьград) к личности С. Шойгу? И ведь как настойчиво! За спиной сайта какие-то &quot;заинтересованты&quot; ?! Похоже, что именно так. Кто наблюдает за тем, как &quot;работает&quot; СВО, видно же, что Шойгу по-прежнему, как и весь его аппарат, вкалывает и, как всегда, добросовестно и ответственно. Хватить  кружиться вокруг вокруг его имени !!! Попахивает журналистикой то ли от сохи, то ли о фонаря. Лишь бы ковырнуть ржавой спицей в известном месте.
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6 час.
Геннадий Бережнов
По законам политического жанра должен привести к обновлению состава правительства, но не приведёт. А уж МО явно не коснётся. Автору бы погадать на кофейной гуще! Путин же уже сказал, что Правительство хорошо работает!
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3 час.

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