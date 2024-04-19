В преддверии больших перестановок: СМИ называют кандидатов на замену министра обороны

Согласен, что "на переправе коней не меняют" и тем более в неподходящий момент...Смену правительства не надо мешать с летней наступательной кампанией СВО. Она продумана и утверждена Главковерхом в том состоянии, в котором она есть и с исполнителями! Перечисленные кандидаты, несомненно, отвечают необходимым требованиям: опыт военных действий, руководство субъектом Федерации, личная инициатива. Эти кандидаты вполне могут дождаться кастинга дот осени-зимы 2024 года, когда окончание СВО будет подходить к завершению...

Ксения Фотина

О как бы предполагаемой замене в составе Правительства уже писала. Остается один и тот же вопрос: - с какой стати привязались ( в данном случае Царьград) к личности С. Шойгу? И ведь как настойчиво! За спиной сайта какие-то "заинтересованты" ?! Похоже, что именно так. Кто наблюдает за тем, как "работает" СВО, видно же, что Шойгу по-прежнему, как и весь его аппарат, вкалывает и, как всегда, добросовестно и ответственно. Хватить кружиться вокруг вокруг его имени !!! Попахивает журналистикой то ли от сохи, то ли о фонаря. Лишь бы ковырнуть ржавой спицей в известном месте.