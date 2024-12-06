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Профессор Миршаймер: Трамп не сможет навязать свои условия РФ

Профессор Миршаймер: Трамп не сможет навязать свои условия РФ

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom усомнился в способности нового президента США Дональда Трампа навязать России свои условия по урегулированию конфликта на Украине.

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